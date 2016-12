Auto contro moto, due morti

Due uomini sono morti carbonizzati in un incidente tra una Volkswagen "Passat" e una moto Yamaha avvenuto a Spresiano (Treviso), lungo la statale Pontebbana. In seguito allo schianto i due mezzi hanno preso fuoco e il rogo non ha dato scampo al conducente dell'auto, una cittadino romeno di 39 anni, e al motociclista, ancora non identificato.