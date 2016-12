Audi gialla bruciata, la procura di Treviso: "Chance di cattura ridotte al minimo"

Il procuratore della Repubblica di Treviso, Michele Dalla Costa, si è detto infatti rammaricato "per il troppo clamore mediatico". "Sarà difficile trovare qualche reperto utile - ha aggiunto Dalla Costa - e purtroppo, se fino a ieri avevamo qualche aggancio per individuare gli occupanti, oggi non c'è più neppure questo". La procura di Treviso non è titolare di fascicoli particolari sui reati commessi dalla banda dell'Audi nel territorio, e l'attività di giudiziaria è di tipo puramente di tipo conoscitivo.



L'Audi gialla, rubata a Milano a dicembre, è la vettura con la quale tre banditi si sono resi protagonisti di rocambolesche fughe, sul filo dei 260 km/h e in contromano sul passante di Mestre. Dei malviventi, per il momento, non è stata trovata traccia.