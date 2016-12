Vicenza, accoltella il fratello per 5mila euro

foto Getty 11:25 - I carabinieri di Valdagno (Vicenza) hanno arrestato un ventunenne kosovaro: è accusato di aver ferito gravemente a coltellate il fratello nella sua casa di Arzignano per impossessarsi di 5 mila euro. La vittima, 31 anni, non è in pericolo di vita ma è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e si trova ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore, dopo aver accoltellato il fratello l'ha trascinato fuori casa, chiudendolo fuori. - I carabinieri di Valdagno (Vicenza) hanno arrestato un ventunenne kosovaro: è accusato di aver ferito gravemente a coltellate il fratello nella sua casa di Arzignano per impossessarsi di 5 mila euro. La vittima, 31 anni, non è in pericolo di vita ma è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e si trova ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore, dopo aver accoltellato il fratello l'ha trascinato fuori casa, chiudendolo fuori.

Dopo aver colpito il fratello, l'aggressore ha preso in ostaggio la nuora e il figlio di questa minacciando di uccidere entrambi se la vittima non gli avesse dato il denaro. Ottenuto quanto chiesto, l'indagato è scappato lanciandosi da un balcone mentre la donna chiamava il 112.



I carabinieri hanno iniziato una vasta battuta conclusasi con l'arresto del 21enne, che si era nascosto in una roggia poco distante dal luogo dell'aggressione. In tasca aveva un biglietto per un treno diretto la sera stessa in Francia.