Verona, guida a 101 anni: patente rinnovata

21:30 - Con la sua Fiat Giardinetta deve averne fatti di chilometri Emilio Zumerle, classe 1912 e patente fresca di rinnovo in tasca: la sua vista invidiabile e i riflessi di un ragazzino gli hanno consentito di superare la commissione esaminatrice, un appuntamento ormai annuale.



L’ultracentenario di Montorio, provincia veronese, rivela il segreto della longevità: solo frutta e verdura del proprio orto, condotta sana e zero vizi. E ogni tanto, un giro in auto, la stessa di tutta una vita.