21:07

- "E' mia intenzione proporre nella prossima riunione di ottobre un percorso che porti all'opzione zero del passaggio delle Grandi Navi su Venezia, partendo da uno spostamento di quote crescenti su Marghera in attesa di soluzioni strutturali definitive". lo ha detto il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando intervenendo sulla polemica riguardo alle navi da crociera che sostano nella Laguna.