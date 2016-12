foto Ansa

- La guardia di finanza di Treviso ha arrestato per bancarotta gli amministratori di un'azienda di autotrasporti dichiarata fallita ad aprile 2011 dal Tribunale di Treviso dopo 7 anni di attività. I due, accusati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, avrebbero svolto un sistematico svuotamento della società danneggiando i creditori per oltre 1 milione di euro e distraendo significative poste di bilancio per oltre 1,9 milioni di euro.