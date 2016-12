Effetto crisi, imprenditore 57enne si suicida

foto Ansa Correlati Crisi, imprenditore suicida a Napoli

In mattinata aveva radunato i suoi dipendenti, ai quali aveva comunicato la triste decisione: era costretto a chiudere la sua azienda, che produce ruote per bicicletta, per la mancanza di lavoro e per le troppe imposte. Poi l'imprenditore, un 57enne di Piove di Sacco (Padova), si è suicidato legandosi un cavo elettrico al collo. Il corpo è stato ritrovato nel giardino dell'azienda. Inutili i tentativi di rianimarlo dei medici del 118.

"Ai nostri uffici non si è mai rivolto e per quanto ci risulta non ha nemmeno mai avuto problemi con i dipendenti. Temo che questo gesto sia il risultato della paura di dover chiudere per mancanza di lavoro, purtroppo l'esito drammatico del difficile momento di crisi che stiamo vivendo". Così Guglielmo Bazzato, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco. "L'azienda era sana, in ordine, non aveva problemi di insolvenza e fino ad oggi non aveva mai avuto difficoltà con i dipendenti - ha poi aggiunto il vicesindaco Chiara Benetazzo - forse si è visto costretto alla chiusura, senza più lavoro, e ha perso il controllo. Ciò che resta è l'amarezza per questa nuova vittima di una crisi che purtroppo qui da noi conosciamo bene".