07:29

- I carabinieri di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, hanno arrestato 16 immigrati. Questi falsificavano documenti identificativi o si sostituivano a connazionali per sostenere al loro posto gli esami di lingua italiana, quest'ultima prova obbligatoria per ottenere il permesso di soggiorno per lunghi periodi. I militari dell'Arma hanno scoperto il trucco sostituendosi agli insegnati della commissione di valutazione dei Centri territoriali.