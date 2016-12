foto Olycom

06:02

- I carabinieri hanno scoperto un traffico di biciclette che, rubate a Verona, venivano quindi spedite in Marocco. I militari, dopo una serie di indagini e pedinamenti, hanno individuato un garage dove un marocchino custodiva un furgone con 30 biciclette rubate, già smontate e imballate e pronte per finire in Africa. L'immigrato è stato denunciato per ricettazione.