Fa jogging con le cuffie, travolto e ucciso

Un turista 50enne è morto dopo essere stato travolto da un veicolo a Jesolo (Venezia). L'uomo, che stava facendo jogging, è stato investito dopo che un'auto e un furgone si sono scontrati in strada. Nella carambola dei due mezzi, causata dall'urto, il 50enne è stato travolto. Il turista stava ascoltando musica con le cuffiette, e proprio per questo non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo alle sue spalle.

All'origine della tragedia vi sarebbe una mancata precedenza. Per evitare l'impatto con un altro mezzo, il conducente di un'auto ha finito la sua corsa contro un furgone, travolgendo anche il turista. L'uomo è morto poco dopo per le ferite riportate nonostante i soccorsi prestatigli immediatamente dalle persone coinvolte nell'incidente e dai sanitari del Suem 118. Nello scontro - su cui indagano i carabinieri - sono rimasti feriti anche i due conducenti: uno in modo grave, l'altro lieve.