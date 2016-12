Vicenza, il motore di un trattore scoppia durante una sagra: sette persone ferite

foto Facebook 09:32 - Sette persone sono rimaste ferite in seguito allo scoppio del motore di un trattore che stava sfilando con altri mezzi agricoli in una sagra a Orgiano, nel basso Vicentino. Il trattore si trovava alla testa di un corteo di altri mezzi agricoli. All'improvviso il motore è scoppiato mandando in frantumi le parti meccaniche che come schegge impazzite sono volate tra il pubblico che faceva ala al corteo. - Sette persone sono rimaste ferite in seguito allo scoppio del motore di un trattore che stava sfilando con altri mezzi agricoli in una sagra a Orgiano, nel basso Vicentino. Il trattore si trovava alla testa di un corteo di altri mezzi agricoli. All'improvviso il motore è scoppiato mandando in frantumi le parti meccaniche che come schegge impazzite sono volate tra il pubblico che faceva ala al corteo.

L'incidente è accaduto in una Sagra di Orgiano (Vicenza) dopo che un trattore, durante il traino di una slitta ha ceduto spezzandosi mandando in frantumi pezzi metallici, anche del motore, che hanno colpito il pubblico. Uno dei feriti, il più grave, è stato trasportato all'ospedale di Padova mentre gli altri sei sono stati portati in vari nosocomi del Vicentino.



La dimostrazione faceva parte di altre prove ed era stata organizzata dall'Associazione di categoria che aveva fissato tappe itineranti in varie località italiane. I carabinieri, che hanno posto sotto sequestro sia il motore agricolo che la slitta, stanno svolgendo le indagini per accertare eventuali responsabilità. Al momento, secondo quanto si è appreso, non risultano persone indagate.