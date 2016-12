foto Web

06:52

- Ladro feticista e recidivo, ruba 17 reggiseno in un supermercato di Caorle (Venezia), lo stesso dove aveva fatto un furto identico un anno fa, e viene arrestato nuovamente dai Carabinieri. Protagonista un modenese, Renzo Cavalieri, 64 anni, che per il furto precedente era stato condannato ad un anno di carcere, dal quale era uscito lo scorso 3 marzo. L'uomo ci ha riprovato, appropriandosi dei reggipetto per un valore di 200 euro circa.