07:15

- Sei persone sono state arrestate dalla polizia in un'operazione contro lo sfruttamento della prostituzione. Sgominata un'organizzazione albanese-ungherese attiva in Veneto. Risultano irreperibili in Italia due indagati che sono ricercati anche all'estero. Lo strutturato gruppo criminale, scoperto dalla squadra mobile di Venezia, reclutava giovani ragazze, appena maggiorenni, in Ungheria, e le faceva prostituire in Veneto.