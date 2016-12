foto Ansa

06:10

- Un operaio vicentino di 35 anni è scomparso domenica pomeriggio nelle acque del Lago di Fimon, ad Arcugnano, in provincia di Vicenza. L'allarme è stato dato da una coppia di giovani che ha sentito delle urla provenire dallo specchio d'acqua, e avrebbe poi visto l'imbarcazione affondare. Sul posto sono giunte squadre dei carabinieri e sommozzatori dei vigili del fuoco, ma le ricerche finora non hanno dato esito e sono state sospese per l'oscurità.