Incidente gondola, il racconto della vedova "Gridavamo ma non ci hanno sentito"

foto Ansa Correlati Morto Venezia, gondoliere indagato

Vaporetto contro gondola: un morto 16:04 - "Una situazione assurda: noi dalla gondola continuavamo a urlare, ma il vaporetto ci è venuto addosso ed è poi ripartito senza rendersi assolutamente conto di quello che era successo". Così Gundula Vogel, la vedova del turista tedesco morto a Venezia nell'incidente tra una gondola e un vaporetto, ha raccontato quanto accaduto. A riferire le parole della donna Lorenzo Picotti, avvocato e amico della famiglia. - "Una situazione assurda: noi dallacontinuavamo a urlare, ma il vaporetto ci è venuto addosso ed è poi ripartito senza rendersi assolutamente conto di quello che era successo". Così Gundula, la vedova delnell'incidente tra una gondola e un, ha raccontato quanto accaduto. A riferire le parole della donna Lorenzo Picotti, avvocato e amico della famiglia.

"Non riesco a capire - ha aggiunto la donna parlando con il legale - come si possano fare manovre simili senza un marinaio a poppa, una telecamera o un sistema di specchi che consenta di vedere cosa accade alle spalle di un vaporetto".



I funerali di Vogel si svolgeranno venerdì a Tubinga. La salma partirà alla volta della Germania lunedì. Picotti non è in grado di confermare se qualche familiare del criminologo sarà a Venezia per vedere la salma, sottoposta ad un trattamento conservativo, prima della sua partenza.