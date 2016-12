Turista morto a Venezia, gondoliere indagato

foto Ansa Correlati Venezia, vaporetto contro gondola: un morto 19:41 - Il gondoliere coinvolto nell'incidente di Venezia è risultato positivo ai test sugli stupefacenti. Il giovane, Stefano Pizzaggia, è dunque stato iscritto nel registro degli indagati in relazione allo scontro con il vaporetto in Canal Grande, che costò la vita a Joachim Vogel, il tedesco in vacanza in Laguna con la famiglia. Pizzaggia era positivo alle prove relative a cocaina e hashish, come ha fatto sapere la Questura di Venezia. - Il gondoliere coinvolto nell'incidente di Venezia è risultato positivo ai test sugli stupefacenti. Il giovane, Stefano Pizzaggia, è dunque stato iscritto nel registro degli indagati in relazione allo scontro con il vaporetto in Canal Grande, che costò la vita a Joachim Vogel, il tedesco in vacanza in Laguna con la famiglia. Pizzaggia era positivo alle prove relative a cocaina e hashish, come ha fatto sapere la Questura di Venezia.

Con Pizzaggia salgono a 4 gli indagati per il tragico scontro tra il vaporetto della linea 1 e la gondola su cui c'erano Vogel e la sua famiglia. I primi erano stati il pilota del vaporetto coinvolto, Manuele Venerando, e quelli di altri due battelli Actv in manovra. Ora Pizzaggia, vittima dello scontro, potrebbe dover rispondere a sua volta di concorso in omicidio colposo come conseguenza di altro reato (l'assunzione di droga, che potrebbe aver compromesso il suo stato psico-fisico mentre portava la gondola).