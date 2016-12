Un 29enne di Este (Padova), Danny Trevisan, è morto in un incidente di moto avvenuto sulla pista dell'autodromo di Adria, in Polesine. Secondo una prima ricostruzione, nell'affrontare una curva a sinistra in sella alla propria Kawasaki da pista - una moto non ancora immatricolata - ha urtato la motocicletta di un altro centauro, finendo rovinosamente a terra. Ferito lievemente l'altro ragazzo, un 22enne di Favaro (Venezia).