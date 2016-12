foto Ansa

06:22

- I carabinieri di Verona hanno arrestato con l'accusa di stalking un 54enne che già a gennaio era stato in carcere per lo stesso motivo. L'uomo ha pedinato la sua ex compagna e l'ha molestata telefonicamente arrivando a minacciarla di morte e schiaffeggiarla. L'indagato era già stato allontanato dai luoghi frequentati dalla donna, 44 anni, con la quale aveva avuto un rapporto di circa un anno finito lo scorso giugno.