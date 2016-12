"L'impressione è che si sia trattato di un errore di manovra, che tra l'altro ha stretto tra nave e riva un vaporetto pubblico e altre imbarcazioni", aggiunge. Bettin chiede di sapere "da chi di dovere quale sia, dunque, la vera ragione di questo passaggio ravvicinato che, più che un 'inchino', assomiglia a uno 'struscio', molesto quanto rischioso". "L'ennesima prova - conclude - che il decreto Clini-Passera va applicato al più presto".

Errore di manovra o meno, una coincidenza rende il tutto più difficile da archiviare come semplicefatalità: ormeggiato in Riva Sette Martiri, c'era, guarda il caso, lo yacht di Micky Arison, maggior azionista ed ex amministratore delegato della compagnia 'Carnival'.



Testimone: "Non è la prima volta" - "Ero seduto al bar a leggere, come faccio spesso, e ho visto la nave 'scodare': anziché passare al centro del canale ha sfiorato la riva, stringendo per di più pericolosamente un vaporetto dell'Actv. E' stato impressionante". E' il racconto dello scrittore Roberto Ferrucci, che ha assistito a Venezia all'episodio. "Non è la prima volta che accade - denuncia Ferrucci - era successo con un'altra nave dieci giorni fa. Sicuramente il comandante ha preso male la manovra, anche se dietro a lui c'era il rimorchiatore. Dopo si è raddrizzata, ma ci ha fatto una certa impressione". Lo scrittore ha anche girato un video che ha poi postato su YouTube.



Capitaneria di porto: "Nessun problema" - Il passaggio assai ravvicinato della nave da crociera "Carnival Sunshine" davanti al molo di San Marco a Venezia non ha comportato "problemi di alcun genere per quanto riguarda la sicurezza della navigazione". Lo afferma una nota della capitaneria di porto. Dopo la segnalazione dell'episodio, fatta dall'assessore comunale Gianfranco Bettin, la capitaneria ha avviato una serie di verifiche sulle procedure seguite dal "gigante" del mare.