11:31

- Un escursionista trentino di 37 anni è stato trovato morto su un nevaio nel gruppo della Croda Rossa, a Cortina, probabilmente in seguito ad un incidente alpinistico. Dell'uomo, residente in Austria, si erano perse le tracce da giovedì pomeriggio. In serata la moglie aveva lanciato l'allarme. Stamane le ricerche hanno portato alla scoperta del corpo.