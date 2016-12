foto LaPresse

06:23

- La guardia di finanza di Padova ha denunciato alla Corte dei Conti due medici, padre e figlio, per aver creato, tra il 2003 ed il 2010, un danno di oltre due milioni di euro. Nel corso dell'indagine è emerso che i due medici hanno percepito compensi per interventi chirurgici ai quali non avevano mai partecipato. In altri casi, a fronte del pagamento di alcune visite private, garantivano l'esonero del pagamento dei ticket sanitari.