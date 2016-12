Treviso, spara al padre: arrestata 17enne L'uomo operato ora è fuori pericolo

foto Ansa 12:48 - Tre colpi di pistola di piccolo calibro sparati a distanza ravvicinata al padre di 76 anni, rimasto ferito gravemente alla testa ed agli arti. Così, il giorno prima del suo 17esimo compleanno, una ragazza di Cusignana, nel Trevigiano, ha scaricato la rabbia, forse covata da tempo, verso il genitore. Dopo un delicato intervento all'ospedale di Treviso, l'uomo ora è fuori pericolo. La 17enne è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. di piccolo calibro sparati a distanza ravvicinatarimasto ferito gravemente alla testa ed agli arti. Così, il giorno prima del suo, una ragazza di, ha scaricato la rabbia, forse covata da tempo, verso il genitore. Dopo un delicato intervento all'ospedale di Treviso, l'uomo ora è fuori pericolo.con l'accusa di tentato omicidio.

Il padre ora è fuori pericolo - La tragedia è avvenuta nella tarda serata di mercoledì. L'uomo, un noto imprenditore nel settore della lavorazione del ferro, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrargli il proiettile dalla testa - gli altri due colpi hanno centrato una gamba e un braccio - ed è in prognosi riservata ma è ritenuto non più in pericolo di vita. La ragazza, sotto shock, dopo essere stata arrestata, è stata trasferita nel carcere minorile.



La ricostruzione - Padre e figlia erano soli in casa. L'uomo è un appassionato di armi: nella casa sono state trovate una decina tra pistole e fucili. Sua anche la pistola di piccolo calibro usata dalla figlia. La ragazza ha premuto tre volte il grilletto, colpendo il genitore ad un braccio, a una gamba e più gravemente alla testa. Ferito, l'uomo si è trascinato per la casa lasciando una scia di sangue in diverse stanze. L'eco secca dell'esplosione dei tre proiettili è stata sentita distintamente dai vicini di casa che hanno subito telefonato al 112.







La moglie in viaggio in Brasile - L'uomo è sposato in seconde nozze con la madre della ragazza. La donna, una brasiliana di circa 50 anni, era partita alcuni giorni fa con l'altro figlio di 9 anni per recarsi nel Paese sudamericano a trovare i familiari. L'imprenditore ha anche un terzo figlio, di 45 anni, avuto da una precedente relazione.