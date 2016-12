foto Dal Web

10:10

- La procura di Venezia ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla moria di pesci che si è verificata negli ultimi giorni in laguna. Il sostituto procuratore Giorgio Gava ha disposto una serie di prelievi per chiarire cosa sia accaduto. Gli esami dovranno verificare se la mancanza di ossigeno sia stata provocata dallo sversamento di sostanze inquinanti o da altre cause