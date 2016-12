foto Afp

11:33

- Un escursionista di 65 anni, Aldo Bellotti, di Trivero (Biella), è stato trovato senza vita nella vallata del monte Bo, nel Biellese. Non se ne avevano più notizie da sabato quando, dopo avere raggiunto la cima, aveva deciso di separarsi da un amico per scendere lungo un percorso diverso. Le cause del decesso non sono ancora state accertate.