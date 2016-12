foto Ap/Lapresse

09:53

- Sono riprese le ricerche per Aldo Bellotti, 65 anni, l'escursionista disperso sulle pendici del monte Bo, nel Biellese. L'uomo era salito sabato in vetta in compagnia di un amico, ma poi al ritorno aveva scelto di separarsi e seguire un altro percorso. Da quel momento se ne sono perse le tracce: inutili le telefonate al cellulare. Nelle ricerche sono impegnati i carabinieri e gli operatori del soccorso alpino regionale.