foto Ansa

06:10

- La polizia di Stato ha sgominato una banda di rapinatori campani specializzati in assalti a camion e furgoni di autotrasportatori in varie province italiane. La squadra Mobile di Padova, all'alba, ha eseguito con l'ausilio delle squadre Mobili di Napoli e Bologna cinque ordini di cattura e numerose perquisizioni. Gli indagati sono per la maggior parte camionisti. Vi figura anche un imprenditore padovano, basista della banda.