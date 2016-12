foto Afp

- In provincia di Rovigo, lungo le sponde del Po è stato ritrovato un cadavere in stato di decomposizione. La scoperta è stata fatta da un canoista che ha subito allertato i carabinieri. Il corpo, trasportato nella cella mortuaria di Adria, era probabilmente in acqua già da alcune settimane. Presenta una protesi visibile alla gamba destra