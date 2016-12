foto Afp

06:16

- Due blitz anti prostituzione della Squadra mobile di Verona in 14 centri di massaggi cinesi e in un bed & breakfast hanno portato all'arresto di 14 persone. Trovate 46 giovani cinesi, molte delle quali in abiti succinti. Un centinaio i clienti identificati che pagavano tra i 40 e i 120 euro trattabili per usufruire dei centri di massaggi con un finale hard. Ingente il denaro guadagnato soprattutto con le prestazioni extra delle ragazze.