foto Ansa

06:38

- I carabinieri di Verona hanno denunciato sette dipendenti pubblici della Comunità Montana della Lessinia che non erano al lavoro nonostante avessero timbrato il cartellino. Gli assenteisti, per i quali il gip ha disposto il giudizio immediato, sono accusati di truffa aggravata e continuata in concorso per aver omesso di strisciare il badge quando uscivano dall'ufficio, fingendo così di essere presenti e percependo regolarmente lo stipendio.