foto Ansa

06:02

- Due decreti di espulsione immediata sono stati notificati dai carabinieri del Ros e del comando di Vicenza nei confronti di due marocchini, accusati di terrorismo. Il provvedimento è stato disposto "per motivi di prevenzione al terrorismo" a firma del ministro dell'Interno Alfano. Espulso un 43enne, operaio in una ditta di Schio (Vicenza) e residente a Thiene. L'altro marocchino è stato inserito nella banca dati "Schengen" poiché non più in Italia.