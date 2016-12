foto Ansa

- Una banda specializzata in furti di casseforti in ville di imprenditori è stata sgominata dalla polizia di Padova, che ha arrestato tre italiani tra cui un ex affiliato alla mafia del Brenta. Nel corso delle indagini era stata sventata una rapina nell'abitazione di un imprenditore marchigiano. La banda ha però tentato un nuovo assalto in una abitazione privata in provincia di Padova, dove ha trovato ad attenderla i poliziotti padovani.