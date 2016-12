foto Ansa

21:45

- Una donna, Mara Ferro, di 53 anni, è annegata a Rosolina (Rovigo). La donna stava facendo il bagno in Adriatico nelle acque antistanti la spiaggia libera di Capo Nord. La donna, di professione insegnante, è affogata per cause al vaglio dei carabinieri giunti immediatamente sul posto appena scattato l'allarme. La Ferro era tra l'altro cognata dell'assessore regionale veneto all'Economia, Isi Coppola.