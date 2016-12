foto Ansa

16:42

- Un 13enne in difficoltà mentre faceva il bagno a Caorle (Venezia) è stato salvato dal cane bagnino Erasmo, un labrador, e dal suo istruttore, Massimo Salvadego. A causa della forte corrente il ragazzino si è visto trascinare al largo nel mare antistante la località Falconera. Scattato l'allarme, istruttore e cane si sono lanciati in acqua hanno raggiunto il 13enne e lo hanno accompagnato, mettendolo in salvo.