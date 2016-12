foto Ansa

00:50

- Un incendio è divampato in un'azienda di materie plastiche e prodotti chimici per concerie a Monticello Conte Otto, alla periferia di Vicenza. Le fiamme che hanno distrutto due capannoni, hanno provocato una nube nera visibile a grande distanza. Sul posto sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco e i tecnici dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Il traffico è stato deviato e gli abitanti sono stati invitati a tenere le finestre chiuse.