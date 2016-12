Uccisa da Suv, morì minuti dopo lo schianto

foto Ansa Correlati Il corpo trascinato per oltre tre chilometri 00:46 - Non è morta nel momento dell'investimento e potrebbe aver patito un'agonia di alcuni minuti Giulia Spinello, la studentessa 22enne uccisa venerdì nel padovano da un Suv la cui conducente ha poi trascinato il corpo della vittima per oltre tre chilometri. Sono questi i primi esiti dell'esame autoptico compiuto dai medici legali, su incarico della magistratura. - Non è morta nel momento dell'investimento e potrebbe aver patito un'agonia di alcuni minuti Giulia Spinello, la studentessa 22enne uccisa venerdì nel padovano da un Suv la cui conducente ha poi trascinato il corpo della vittima per oltre tre chilometri. Sono questi i primi esiti dell'esame autoptico compiuto dai medici legali, su incarico della magistratura.

Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano state o meno inadempienze da parte dei medici che avevano in cura la donna di 63 anni che si trovava al volante della Jeep 'Grand Cherokee', la quale - è stato appurato - assumeva regolarmente farmaci contenenti benzodiazepine, sostanze incompatibili con la guida. L'automobilista, che si trova ancora agli arresti domiciliari in ospedale, aveva ripetuto alle forze dell'ordine di non essersi accorta di nulla.