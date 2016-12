Vicenza, intasca la pensione della madre morta

foto Ansa

16:36

- Ha riscosso la pensione della madre morta per sei anni, intascando oltre 80mila euro: denunciato un 59enne di Grisignano di Zocco (Vicenza). L'accusa è di truffa aggravata e continuata ai danni dell'Inps. A segnalare l'anomalia ai carabinieri un funzionario dell'Inps che, in seguito all'acquisizione di informazioni incrociate (Fisco, Comune, Inps), aveva scoperto che la signora che percepiva la pensione in realtà era deceduta nel maggio 2007.