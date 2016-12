foto Ansa

09:16

- Diverse svastiche, la stella di David e la scritta "Juden" sono comparse sulla facciata della sinagoga di Verona. L'azione è stata compiuta da da alcune persone incappucciate, riprese dalle telecamere di sorveglianza. Simboli e scritta, già cancellati, sono apparsi proprio nel giorno in cui la comunità ebraica si riuniva per celebrare il primo arrivo in città, dopo 150 anni, di una "Sefr Torah", un rotolo contenente gli scritti sacri ebraici.