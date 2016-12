foto Ansa

21:00

- E' stato allontanato dalla casa per i continui maltrattamenti alla moglie, 83enne. Lo ha stabilito il Tribunale di Vicenza. L'uomo, di 92 anni, è stato denunciato dalla compagna. La donna ha anche raccontato di essere stata spesso picchiata e ha mostrato tre certificati medici. In tutti questi casi aveva raccontato di essere stata vittima di incidenti domestici, ma in realtà, ha confessato, si sarebbe trattato di percosse.