Padova, Suv investe e uccide una 21enne

- Terribile fine per una giovane studentessa di 21 anni, Giulia Spinello, morta nel Padovano dopo essere stata investita da un Suv che l'ha poi trascinata, senza fermarsi, per circa tre chilometri. E' accaduto a Santa Giustina in Colle, nel Padovano. La donna alla guida del mezzo, un'italiana, dopo essere stata fermata dai carabinieri e portata in caserma non si sarebbe accorta di aver investito una persona.

Gli investigatori ritengono probabile che la donna si fosse accorta di aver investito qualcosa e forse in preda alla shock avrebbe proseguito la corsa con il Suv senza fermarsi ad accertarsi.

La donna alla guida del Suv è stata arrestata e posta ai domiciliari, Gravemente malata, potrebbe essere stata sotto l'effetto dei farmaci che assume per questa patologia, e questo spiegherebbe lo stato confusionale in cui è stata trovata dopo l'incidente. E' ricoverata all'ospedale di Camposampiero, nel reparto psichiatrico. E' accusata di omicidio colposo, omesso soccorso, guida sotto l'effetto di stupefacenti.



La dinamica - Giulia Spinello sarebbe stata colpita dall'auto poco distante da casa, in via Ceccarello, a Santa Giustina in Colle, mentre si recava a casa di una parente. La donna al volante del Suv, residente in un comune confinante, San Giorgio delle Pertiche, nella frazione di Arsego, stava tornando a casa dopo essere stata dal parrucchiere. Ad allertare i carabinieri, che si sono messi all'inseguimento del Suv, poi raggiunto e bloccato, è stato un passante che aveva assistito all'incidente. Prima ancora di comporre il 112, l'uomo ha visto passare una pattuglia dei carabinieri di Cittadella e li ha informati di quanto era accaduto.