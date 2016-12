Venezia, cadavere di donna smembrato ritrovato in un canale della laguna

foto Ansa 01:25 - Il cadavere smembrato di una persona, probabilmente una donna, è stato ripescato in laguna di Venezia nel canale della Giudecca. Il corpo, in acqua da diverso tempo, era privo della testa e delle braccia, e la cassa toracica era ridotta praticamente allo scheletro. Si indaga sulle donne recentemente scomparse, forse il corpo è finito tra le eliche di una barca. - Il cadavere smembrato di una persona, probabilmente una donna, è stato ripescato in laguna di Venezia nel canale della Giudecca. Il corpo, in acqua da diverso tempo, era privo della testa e delle braccia, e la cassa toracica era ridotta praticamente allo scheletro. Si indaga sulle donne recentemente scomparse, forse il corpo è finito tra le eliche di una barca.

Stando ad alcuni indumenti che ancora aveva addosso, in particolare un paio di stivaletti con il tacco, potrebbe trattarsi di una donna; ma le condizioni della salma rendono impossibile al momento una sua identificazione, così come è difficile ipotizzare le cause della morte.



Il cadavere è stato notato mentre galleggiava a pelo d'acqua da un uomo che passava con la propria barca, nella zona di Sacca Fisola. Questi ha dato l'allarme e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, con gli uomini del Nucleo natanti, ed i Carabinieri, che hanno ripescato il corpo, ora a disposizione della magistratura.



Si cercherà di verificare le segnalazioni di persone scomparse, ma non si esclude l'ipotesi di un incidente, capitato ad una persona che potrebbe essere caduta in acqua, venendo poi straziata dalle eliche delle barche o delle navi in transito nel canale.