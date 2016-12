foto Afp

06:16

- I carabinieri della Compagnia di Thiene (Vicenza) hanno arrestato a Bassano del Grappa un 33enne marocchino con precedenti penali. L'uomo era in possesso di 20 chili di hashish suddivisi in 38 panetti e di 120 grammi di cocaina in sasso e in polvere. Gli uomini dell'Arma hanno inoltre trovato un bilancino di precisione per la pesatura delle dosi e 1.200 euro in contanti.