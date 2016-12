foto Ansa

23:53

- Ha toccato una punta massima di 105 centimetri sul mediomare la marea a Venezia, accompagnata dal fenomeno dell'acqua alta che ha toccato solo le parti più basse della città lagunare. Le previsioni indicavano una possibile massima stasera di 115 cm sopra il mediomare, ma il Centro Previsioni Maree del comune nell'arco della giornata ha via via ritoccato al ribasso la previsione. Per sabato è prevista una massima di marea sui 110 cm alle 23.20.