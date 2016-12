foto LaPresse

23:30

- Una frana di sassi e fango si è staccata dalla parete che sovrasta una delle due gallerie dei Colli Berici sul tratto veneto della A4 Milano-Venezia, causando l'interruzione di una carreggiata. Secondo quanto riferito dalla Polstrada, quattro automobili sono rimaste coinvolte nell'evento franoso, ma non si registra alcun ferito. Per gli automobilisti in viaggio verso Milano l'obbligo di uscita è al casello di Vicenza Est.