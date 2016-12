Bimba annegata, ridotta la pena della madre

foto LaPresse 20:01 - Dovrà scontare soltanto due anni e mezzo di carcere, per omicidio colposo, la 26enne condannata per aver annegato la figlia di tre anni nel 2009 a Oderzo (Treviso). In primo grado la donna, Simone Moreira, brasiliana, era stata condannata a dieci anni per abbandono di minore aggravato dalla morte della bimba. Ma oggi la Corte d'Appello ha drasticamente ridimensionato la pena, nonostante la richiesta dell'ergastolo da parte della Procura. - Dovrà scontare soltanto due anni e mezzo di carcere, per omicidio colposo, la 26enne condannata per aver annegato la figlia di tre anni nel 2009 a Oderzo (Treviso). In primo grado la donna, Simone Moreira, brasiliana, era stata condannata a dieci anni per abbandono di minore aggravato dalla morte della bimba. Ma oggi la Corte d'Appello ha drasticamente ridimensionato la pena, nonostante la richiesta dell'ergastolo da parte della Procura.

La piccola, Giuliana Favaro, era stata gettata dalla madre nelle acque del fiume Monticano, nel Trevigiano, e il corpicino della bimba era stato poi ripescato privo di vita. La donna era stata accusata di omicidio volontario, e quindi di aver gettato di proposito la bimba in acqua. Successivamente la Moreira era stata condannata in primo grado, il 20 dicembre 2011, per abbandono di minore, reato aggravato dalla morte della bimba e dal fatto che la responsabilità era attribuita a un genitore: era dunque stata stabilita una detenzione di dieci anni.



Ma oggi i giudici dell'appello hanno drasticamente ridotto la pena, riconoscendo l'imputata colpevole del solo reato di omicidio colposo. La Moreira aveva sempre sostenuto di aver perso di vista la piccola durante una passeggiata e di averla cercata inutilmente, fino al momento in cui aveva deciso di chiamare aiuto, quando era ormai troppo tardi.