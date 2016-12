foto Ansa

07:29

- La guardia di Finanza di Treviso ha arrestato per bancarotta fraudolenta tre persone tra il Veneto e la Puglia, nell'ambito del fallimento di una società per azioni operante nel settore dell'edilizia e della produzione di materie plastiche. Secondo le indagini sono stati distratti patrimoni aziendali per oltre 5 milioni di euro.