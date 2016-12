foto Ansa

07:00

- I carabinieri del comando provinciale di Venezia hanno sgominato una banda che stava progettando colpi in alcuni musei della città. Tra i possibili futuri obiettivi c'erano anche il Museo Correr e il Palazzo ducale. Sono state eseguite tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per furti e rapine per altrettanti veneziani, tra i quali una guardia giurata.