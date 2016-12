foto Ansa

09:46

- Giro di fatture false per oltre 26 milioni di euro scoperto dalla gdf di Treviso. Tre le persone destinatarie di provvedimenti restrittivi, mentre 10 le società operanti nel settore della produzione e commercializzazione di macchinari per il settore vitivinicolo rimaste coinvolte. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati a titolo preventivo conti correnti, azioni, appartamenti e ville di lusso per un importo di oltre 4,7 milioni di euro.