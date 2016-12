Maltempo, nuova allerta al Centro-Nord A Vicenza oggi chiuse tutte le scuole

foto Ansa Correlati Meteo, forti piogge e rischio nubifragi al Nord

L'Italia di nuovo flagellata dal maltempo, con piogge, frane, smottamenti, addirittura la neve di maggio in Val D'Aosta, e soprattutto una situazione critica dei fiumi che in Veneto fa temere una riedizione dell'alluvione 2010. Pre-allarme a Courmayeur. Intense precipitazioni anche in Toscana, dove alcuni alberi hanno ostruito strade in Lucchesia. Scatta l'allarme nel Nord-Est. A Genova chiuse alcune scuole. Allerta in Veneto, soprattutto tra la province di Verona e di Vicenza. In città c'è paura per il Bacchiglione, che sfiora gli argini e le arcate dei ponti: il passaggio dell'ondata di piena e' atteso in serata, ma il sindaco Achille Variati ha fatto chiudere precauzionalmente il Ponte degli Angeli e ha fatto distribuire i sacchetti di sabbia; disposta anche la chiusura di cinque scuole.

Scende il livello del Bacchiglione - Vicenza pare aver scampato il pericolo di una nuova alluvione: dopo ore di apprensione il livello del Bacchiglione ha iniziato a scendere, e dopo aver toccato il livello di 5 metri e 80 all'idrometro del Ponte degli Angeli è a circa 5,65 metri, in lenta progressiva discesa, anche se il flusso resta costante. Da alcune ore non piove più, e questo - conferma il capo della Protezione Civile regionale, Roberto Tonellato - rassicura sul fatto che il fiume possa restare dentro gli argini. Ma non c'è solo Vicenza a far tenere gli abitanti con il fiato sospeso: in provincia sono 7-8 le frane che minacciano piccole frazioni, come nella zona di Arcugnano, dove è tracimato il lago di Fimon. Tra Montebello e Zermeghedo una decina di fabbriche sono state allagate, esattamente come accadde nel 2010. Quell'anno nel Veneto si contarono alla fine 2.500 sfollati.



Scuole chiuse a Vicenza - A causa del rischio di esondazione del Bacchiglione, ingrossato dalle forti piogge, oggi saranno chiuse a Vicenza tutte le scuole, asili e sedi universitarie comprese. Lo ha deciso il sindaco Achille Variati, viste le condizioni di rischio. Le lezioni saranno sospese per il maltempo anche in due Comuni della provincia, Arcugnano e Altavilla.



Fiume tracimati nel Veronese - Non va meglio nel Veronese, dove sono tracimati l'Alpone, a San Bonifacio, ed il Tramigna, a Soave. I danni tutto sommato sono contenuti, anche se è stato necessario far evacuare dalle loro case un centinaio di famiglie. Persone che saranno ospitate nella palestra comunale, perché anche il Palaferroli, utilizzato nel 2010 come centro di accoglienza, è fuori uso in quanto accerchiato dall'acqua. In poche ore su Vicentino e Veronese sono caduti tra gli 80 e i 100 millimetri di pioggia: troppi, spiegano gli esperti, per poter essere assorbiti da terreni già inzuppati dagli acquazzoni di questa piovosa e fredda primavera. Certo, gli argini sono stati riparati e rinforzati. Ma per scongiurare nuove alluvioni servirebbero i famosi bacini di 'laminazione', capaci di 3 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua, che la Regione Veneto si sta battendo per realizzare, e che però la burocrazia, e le opposizioni delle comunità locali, stanno bloccando.



Colpito il Nord-Ovest - Il maltempo non ha risparmiato il Nord-Ovest, colpito per primo dalla nuova perturbazione. A Torino molti interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e smottamenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze. In Val D'Aosta alla pioggia si è aggiunta la neve fuori stagione, caduta fin dai 1.900 metri di quota. Sottopassi allagati, alberi abbattuti dal vento e strade chiuse per la pioggia inoltre alla Spezia e in provincia, mentre a Milano, dov'è piovuto ininterrottamente per ore, c'è massima allerta delle strutture della protezione civile per vigilare su possibili allagamenti: sotto controllo sono in particolare il Seveso e i torrenti che fanno riferimento alle Groane. Il Po, infine, è ingrossato e la Protezione civile dell'Emilia-Romagna attende il passaggio della piena nel Piacentino, che interesserà una decina di Comuni. In base alle valutazioni dell'Aipo e del Centro Funzionale Arpa-Simc, il grande fiume dovrebbe superare nella sezione di Piacenza il 'livello 1', con allagamenti limitati alle aree golenali..