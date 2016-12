foto Ansa

- Tragedia sfiorata a Vicenza a causa di un masso, largo quasi un metro, che si è staccato da una collina sopra la galleria dei Colli Berici dell'autostrada A4, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza ovest. Il grosso sasso, probabilmente staccatosi a causa delle forti piogge, è precipitato a valle e stava per centrare una delle auto in corsa. Uno degli automobilisti è sbandato per poi capovolgersi. Nell'incidente è rimasto ferito.