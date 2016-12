foto Ansa

06:18

- La Squadra mobile di Padova ha arrestato tre moldavi che facevano parte di una banda responsabile di numerose scorribande e furti tra le province di Padova, Vicenza e Venezia. I componenti della banda, che hanno compiuto moltissime razzie, specie in abitazioni private, stavano per trasferirsi in altre nazioni per sfuggire alla cattura. A Padova il gruppo poteva vantare del supporto di altri connazionali per la ricettazione della merce.